26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قيومجيان: نرفض اي تسوية على حساب اصوات المقيمين في الخارج
Lebanon 24
17-10-2025
|
01:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حزب "
القوات اللبنانية
"
ريشار قيومجيان
، في تصريحٍ لـ"
الشرق الأوسط
"، أن "الحديث عن إلغاء اقتراع اللبنانيين المنتشرين في الخارج يشكّل تراجعاً خطيراً وخطوة إلى الوراء، بعد أن شارك هؤلاء في انتخابات 2018 و2022 في دوائرهم داخل
لبنان
".
Advertisement
قال إن "ما يُحكى عن تسوية جديدة، هو في الحقيقة تسوية على حساب أصوات المنتشرين؛ إذ يُراد العودة إلى صيغة لا دوائر فيها للمغتربين، وفي الوقت نفسه يُحرمون من حقّهم بالتصويت في دوائرهم الأصلية".
أضاف: "أي تعديل بهذا الشكل يعني عملياً ضرب المبدأ
الديمقراطي
القائم على المساواة بين الناخبين، وحرمان فئة واسعة من اللبنانيين من حقّهم الذي كرّسته التجارب السابقة. لا يمكن أن نلغي مشاركة المنتشرين لأن نتائج الانتخابات السابقة لم تُرضِ بعض الأطراف، فالقانون لا يُفصّل على قياس الخاسرين أو الرابحين".
ذكّر بأن "أكثر من 60 نائباً وقّعوا عريضة لتعديل المادتين 112 و122 بما يتيح للمغتربين التصويت في كل الدوائر، وقدّم وزراء (القوات) سابقاً مشروعاً مشابهاً لم يُقرّ في حينه"، مضيفاً: "المطلوب أن يصوّت مجلس النواب على المشروع، ونحن نقبل بنتيجته، لأنّ هذه هي
الديمقراطية
التي نحافظ عليها بالوسائل الدستورية والقانونية".
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: كييف وحلفاؤها يرفضون تقديم أي تنازلات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: كييف وحلفاؤها يرفضون تقديم أي تنازلات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا
17/10/2025 12:59:40
17/10/2025 12:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب: على الحكومة أن تمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع
Lebanon 24
أيوب: على الحكومة أن تمنع أي محاولة لتضييع حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع
17/10/2025 12:59:40
17/10/2025 12:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: ملتزمون بمبدأ أن لا تضمن أي دولة أمنها على حساب دولة أخرى
Lebanon 24
بوتين: ملتزمون بمبدأ أن لا تضمن أي دولة أمنها على حساب دولة أخرى
17/10/2025 12:59:40
17/10/2025 12:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
خارجية قطر: سنواصل الجهود نحو تسوية توقف الحرب على غزة
Lebanon 24
خارجية قطر: سنواصل الجهود نحو تسوية توقف الحرب على غزة
17/10/2025 12:59:40
17/10/2025 12:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية
ريشار قيومجيان
الشرق الأوسط
الديمقراطية
الديمقراطي
اللبنانية
قيومجيان
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
Lebanon 24
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
05:46 | 2025-10-17
17/10/2025 05:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
05:42 | 2025-10-17
17/10/2025 05:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
Lebanon 24
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
05:39 | 2025-10-17
17/10/2025 05:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرٌ "على الموعد"
Lebanon 24
وزيرٌ "على الموعد"
05:37 | 2025-10-17
17/10/2025 05:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
Lebanon 24
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
05:34 | 2025-10-17
17/10/2025 05:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:46 | 2025-10-17
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
05:42 | 2025-10-17
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
05:39 | 2025-10-17
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
05:37 | 2025-10-17
وزيرٌ "على الموعد"
05:34 | 2025-10-17
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
05:30 | 2025-10-17
اللهجة اللبنانية.. سحر صغير وهوية متفردة
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 12:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 12:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 12:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24