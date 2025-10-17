سلام في بعبدا

زار ، رئيس الحكومة ، وذلك للقاء رئيس الجمهورية .

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، كما تطرق البحث إلى بعد ، والتحضيرات لجلسة الأسبوع المقبل.

وغادر سلام من دون الإدلاء بأي تصريح.