لبنان

سلام في بعبدا

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:03
زار صباح اليوم، رئيس الحكومة نواف سلام قصر بعبدا، وذلك للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، كما تطرق البحث إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ، والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
 
وغادر سلام من دون الإدلاء بأي تصريح.
