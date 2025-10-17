Advertisement

لبنان

الجيش.. تفجير ذخائر في بليدا ومارون الراس في هذا التوقيت

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:59
 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 17/ 10/ 2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بليدا – مرجعيون وفي مارون الراس - بنت جبيل".
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

بنت جبيل

مرجعيون

جبيل

بليد

