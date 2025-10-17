الجيش.. تفجير ذخائر في بليدا ومارون الراس في هذا التوقيت

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"بتاريخ 17/ 10/ 2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 11.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بليدا – وفي مارون الراس - ".