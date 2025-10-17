انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Advertisement

صدر عن والمياه الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1,415,000 (-21000)بنزين 98 أوكتان: 1,455,000 ليرة لبنانية (-21000)المازوت: 1,334,000 ليرة لبنانية (-17000): 1,102,000 ليرة لبنانية