لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:15
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 1,415,000 ليرة لبنانية (-21000)

بنزين 98 أوكتان: 1,455,000 ليرة لبنانية (-21000)

المازوت: 1,334,000 ليرة لبنانية (-17000)

الغاز: 1,102,000 ليرة لبنانية 
لبنان

إقتصاد

ليرة لبنانية

وزارة الطاقة

صباح اليوم

الغاز

أوكتا

