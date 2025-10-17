Advertisement

لبنان

خلال الأيام المقبلة.. طقس مستقر مع ضباب على المرتفعات

17-10-2025 | 03:01
Doc-P-1430530-638962925677534022.png
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ظهور الضباب على المرتفعات، فيما تبقى درجات الحرارة على الساحل دون تعديل يُذكر وتنخفض قليلاً في الداخل وعلى الجبال.
وبحسب النشرة الجوية، تسيطر على لبنان منطقة من الضغط الجوي المرتفع، ما يضمن طقساً مستقراً، مع درجات حرارة ليلية أقل من معدلاتها الموسمية حتى ليل الأحد، حيث يُتوقع تقلب الطقس محلياً.

الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة:
- الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة على الجبال والداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات مساءً وتحول الطقس إلى غائم جزئياً.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، مع انخفاض طفيف في الحرارة داخل البلاد والجبال.
- الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع نشاط الرياح شمال البلاد خلال الليل وتساقط رذاذ متفرق فوق الجبال الشمالية.
- الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف في الحرارة، مع ضباب على المرتفعات وتساقط رذاذ متفرق صباحاً، وتنشط الرياح أحياناً شمال البلاد.

درجات الحرارة: الساحل بين 21 و27، الجبال بين 10 و20، الداخل بين 10 و28 درجة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كم/س.
حالة البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة.
ساعات الشمس: الشروق 6:44، الغروب 18:02.
 
