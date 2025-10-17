26
لبنان
الأسمر: لبنان أمام منعطف كبير وضرورة الانفتاح الدبلوماسي
Lebanon 24
17-10-2025
|
03:21
اعتبر النائب
سعيد الأسمر
في حديث لـ"صوت كل
لبنان
" أن لبنان يمر بتغيير كبير، وأن ما يحدث الآن سيؤثر على مسار
الشرق الأوسط
لعقود، مؤكداً أنه لا يوجد وقت حالياً لإجراء مفاوضات مباشرة مع
إسرائيل
.
ورأى أن اتفاق غزة يجب أن يكون درساً للجميع، داعياً أذرع
إيران
إلى التوقف عن الحروب والاعتماد على الدبلوماسية، لأن السلاح وحده لا يحقق نتائج، ولا يمكن مواجهة التفوق التكنولوجي العسكري لأي طرف.
انتخابياً، أشار
الأسمر
إلى أن مشروع قانون
وزير الخارجية
يحظى باهتمامه، لافتاً إلى مخاوف من تأجيل الانتخابات، ومشيراً إلى وجود "همس" حول تأجيل تقني محتمل للانتخابات، مؤكداً أن السير بستة مقاعد للاغتراب محاولة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
