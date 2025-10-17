الأسمر: لبنان أمام منعطف كبير وضرورة الانفتاح الدبلوماسي

Advertisement

اعتبر النائب في حديث لـ"صوت كل " أن لبنان يمر بتغيير كبير، وأن ما يحدث الآن سيؤثر على مسار لعقود، مؤكداً أنه لا يوجد وقت حالياً لإجراء مفاوضات مباشرة مع .ورأى أن اتفاق غزة يجب أن يكون درساً للجميع، داعياً أذرع إلى التوقف عن الحروب والاعتماد على الدبلوماسية، لأن السلاح وحده لا يحقق نتائج، ولا يمكن مواجهة التفوق التكنولوجي العسكري لأي طرف.انتخابياً، أشار إلى أن مشروع قانون يحظى باهتمامه، لافتاً إلى مخاوف من تأجيل الانتخابات، ومشيراً إلى وجود "همس" حول تأجيل تقني محتمل للانتخابات، مؤكداً أن السير بستة مقاعد للاغتراب محاولة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي.