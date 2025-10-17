"اللقاء العلمائي" في راشيا.. لدعم غزة وضبط الأوضاع في مطار بيروت

Advertisement

عقد الفتوى في راشيا "اللقاء العلمائي" برئاسة مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، وبحضور العلماء، حيث تم التأكيد على موقف صريح تجاه العدوان على غزة ولبنان.وأشار حجازي إلى ضرورة محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية، مؤكداً أن محكمة الله ستراقبهم أيضاً، محمّلاً زعماء العالم مسؤولية كبرى تجاه حقوق وإقامة دولتهم على كامل أراضيهم. كما شدد على أهمية الإسراع في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، لتخفيف معاناة السكان.من جهة أخرى، دعا العلماء إلى ضبط الوضع الأمني في الدولي، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي أثرت على العلاقات اللبنانية-السورية، مطالبين بتنقية الجسم الأمني من العناصر التي تسيء إلى الاستقرار والعلاقات العربية، حفاظاً على أمن وازدهاره.