"حوار بيروت": لتطبيق القرار 1701 وتنظيم العلاقات مع سوريا

عقد “منتدى حوار بيروت” اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، حيث ناقش المشاركون التطورات الإقليمية والمحلية والشؤون البيروتية.ورحب المنتدى في بيان عقب الاجتماع بـ"النتائج التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ"، مشدداً على أن " معنيّ مباشرة بمخرجاتها، خصوصاً لجهة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وحصر السلاح بيد الدولة".وأشاد المجتمعون بـ"الدور الريادي للدول العربية، ولا سيما المملكة العربية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي نجحت في إقناع 158 دولة بالاعتراف بدولة فلسطين في "، معتبرين أن "هذه الخطوة التاريخية تُجسّد المملكة الثابت بالقضية وتكرّس حضورها المحوري عربياً ودولياً".كما شدد المنتدى على "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري لتجديد الحياة السياسية، ودعوة اللبنانيين إلى اختيار المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، منوّهاً بـ"إعادة تنظيم العلاقات بين لبنان وسوريا ضمن الأطر الدستورية، بما يضمن احترام السيادة المتبادلة ويعيد التعاون إلى مساره الطبيعي بعيداً عن أي وصاية".واختُتم الاجتماع بالتأكيد على "أهمية التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم العاصمة"، والإعلان عن "مبادرة النائب فؤاد مخزومي لوضع إمكانات مؤسسته بتصرّف مفتي الجمهورية والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية لبناء مسجد الحسنين في بيروت، كرمز ديني وثقافي يجسّد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال".