رجّي استقبل الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان

استقبل والمغتربين يوسف رجّي الممثلة الجديدة لمفوضية لشؤون اللاجئين في كارولينا ليندهولم بيلينغ في زيارة تعارف قدّمت خلالها أوراق اعتمادها.

وشكّل اللقاء فرصة للبحث في ملف النزوح السوري الى لبنان والجهود القائمة حاليا لتأمين عودة الى وفقاً للخطة التي أقرّتها ، وبالتعاون مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والتنسيق مع .