لبنان

رجّي استقبل الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:02
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ في زيارة تعارف قدّمت خلالها أوراق اعتمادها.
وشكّل اللقاء فرصة للبحث في ملف النزوح السوري الى لبنان والجهود القائمة حاليا لتأمين عودة النازحين الى سوريا وفقاً للخطة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، وبالتعاون مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والتنسيق مع الدولة السورية.
