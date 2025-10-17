Advertisement

لبنان

وزيرٌ "على الموعد"

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:37
كان لافتاً التزام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بموعد حضوره إلى احتفال افتتاح مركز للدفاع المدني في بلدة برجا، أمس الخميس، حيث أكد من هناك أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها خلال شهر أيار 2026.
موعد وصول الوزير المُحدد مسبقاً كان 11 صباحاً وهذا ما حصل، فيما قال مُخاطباً بعض الناس خلال وصوله إنه "حريص على عدم التأخير كي لا يبقى الناس طويلاً تحت الشمس".
