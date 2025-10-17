بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟

Advertisement

أعلنت مؤسسة مياه " الجنوبي"، في بيان " أن العدوان الاسرائيلي الهمجي ادى الى اصابة وتدمير المخزن الاستراتيجي لمؤسسة الجنوبي الخاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل".أضافت " أن المخزن كان يحتوي على نصف مليون ليتر من مادة المازوت تستفيد منها المؤسسة من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه".