Advertisement

لبنان

قبلان: الوحدة الوطنية فوق الخصومات الحزبية والطائفية

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1430623-638963035746684898.jpg
Doc-P-1430623-638963035746684898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في برج البراجنة.
وتوجه الى "القوى السياسية وللشعب اللبناني" بالقول: "إن لبنان نشأ على الشراكة والتضامن الوطني، وشكّل ذلك أصل ميثاقه التاريخي والسياسي، وسيبقى كذلك إن شاء الله. وتحت هذا العنوان، السيادة الوطنية أكبر ضرورات البلد، بل هي أساس وجوده وبقائه، ولبنان للجميع على قاعدة الشراكة الوطنية والسيادية والموردية والميثاقية والتضامن الشامل. وأي عدوان يطال الجنوب أو البقاع إنما يطال صميم لبنان، ولا بد من ورقة أولويات وطنية بعيداً من الخصومات السياسية لحماية المصير الوطني".
Advertisement

وقال: "هذه اللحظة هي لتأكيد الخطاب السيادي في وجه إسرائيل وعدوانها، وهنا لا أولوية أكبر للعائلة السياسية اللبنانية من التضامن الوطني والسيادي. والتاريخ علّمنا أن التخلّي عن دعم الجنوب وصموده كان سبباً لاحتلال إسرائيل للعاصمة بيروت".

أضاف: "ولأن القضية الجوهرية عندنا لبنان بعقيدته الوطنية وهويته التاريخية والسيادية، فالضرورة العليا للبنان تدور مدار وحدته الوطنية وهويته الميثاقية والتأسيسية بعيداً من اللغة الحزبية والطائفية والمناطقية".

تابع: "المهم أن نربح لبنان لا أن نربح العالم ونخسر لبنان. ولا نريد للبنان ومؤسساته السيادية إلا القوة والمنعة الداخلية، بهدف تأمين الأفضلية السيادية والفعالية الوطنية المقرونة بأهم صمود أسطوري تحوّل إلى نادرة استراتيجية في عالم الملاحم الدفاعية، ولذلك أي كسر للعقيدة الوطنية يضعنا في هاوية لا قرار لها".

أما في ما يتعلق بالداخل، فشدد على "التأكيد على ضرورة الوقفة الوطنية الشاملة لانتشال هذا البلد من قعر الأزمات، لا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبما في ذلك اليد العاملة وتسونامي الأسواق والاستشفاء وأساسيات التقاعد والخدمات والشلل الكبير الذي يطال الإدارات والمرافق العامة، والذي يضرب صميم قدرة الفئات الأكثر هشاشة وضعفاً. ولذلك لا بد من تقديم خطاب وطني عابر وضامن وسط أزمة ثقة تطال الأولويات اللبنانية، والنوايا الانتخابية، والخيارات الضامنة للعائلة الوطنية. وموازنة السنة المالية تضعنا أمام مشكلة، فيما خريطة اهتمامات الدولة وواقع الأزمات تضرب الهيكل اللبناني، ولا بد من قفزة نوعية بالأدوات والأهداف المالية وسط بلد يلفظ أنفاسه، ومنها تخصيص اعتمادات نشطة للبنية التحتية والقرى المدمرة في الجنوب وغيره، ودون ذلك سيبقى لبنان يجترّ أزماته القعرية".

وتوجه "لصنعاء اليمن بالتبريك بشهادة اللواء محمد الغماري"، مؤكداً أن "شهادة الكبار سبب الانتصارات الكبيرة، وهي دليل على عظمة الأثمان والقدرات العابرة التي قدّمتها صنعاء النخوة في سبيل غزة وفلسطين وبقية محور المصالح السيادية للمنطقة. التبريك والتعازي لقائد الثورة السيد عبد الملك والرئيس مهدي المشاط وقيادات وشعب اليمن العظيم على هذا الثمن من التضحيات والحضور التاريخي في ساحات القتال السيادي العابر للحدود، والذي أكّد أن غزّة والقدس من صميم مسؤوليات صنعاء الوفية، وإسرائيل رغم شراكتها التامة مع واشنطن والأطلسي لم تربح أهداف حربها في غزة ولبنان".

وختم: "لا شيء أهم وأكثر تأثيراً اليوم من تفاهم سعودي إيراني تركي ينتشل المنطقة من أسوأ خرائط أميركية إسرائيلية تعمل على إحراق المنطقة من بابها إلى بابها، بل لا قيام للعرب والمسلمين ومصالح الإقليم من دون تفاهم طويل الأمد استراتيجي بين الرياض وطهران وأنقرة وهذا ما نتمناه ونتوقعه". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: السيادة الوطنية فوق كل اعتبار
lebanon 24
17/10/2025 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: المطلوب وحدة وطنية ومنعة سيادية بعيدًا عن المشاريع الخارجية
lebanon 24
17/10/2025 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: المطلوب إنقاذ الطائف من الطائفية حتى يبقى لبنان
lebanon 24
17/10/2025 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: صخرة الروشة رمز وطني وليست مساحة للصراعات الحزبية
lebanon 24
17/10/2025 19:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الانتخابية

اللبنانية

إسرائيل

البقاع

واشنطن

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-10-17
11:45 | 2025-10-17
11:42 | 2025-10-17
11:34 | 2025-10-17
11:23 | 2025-10-17
11:10 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24