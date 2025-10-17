Advertisement

لبنان

كيف علّقت إيران على الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت لبنان يوم أمس؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1430624-638963037327909047.jpg
Doc-P-1430624-638963037327909047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعليقاً على الغارات الاسرائيليّة التي استهدفت جنوب لبنان، يوم أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنّ "الضربات تُمثّل إنتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في لبنان".
Advertisement

واتّهم بقائي في بيان، "فرنسا والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بالتقاعس والتساهل المستمرّ إزاء تكرار الخروقات". (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": عدد من الجرحى في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت جرود الهرمل
lebanon 24
17/10/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": 3 جرحى في الغارات التي استهدفت بلدة أنصار
lebanon 24
17/10/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... شهداء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت البقاع اليوم
lebanon 24
17/10/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الغارات في لبنان استهدفت مصنعا للأسمنت يستخدمه حزب الله لتأهيل بنيته التحتية
lebanon 24
17/10/2025 19:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

روسيا اليوم

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-10-17
11:45 | 2025-10-17
11:42 | 2025-10-17
11:34 | 2025-10-17
11:23 | 2025-10-17
11:10 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24