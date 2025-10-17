كيف علّقت إيران على الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت لبنان يوم أمس؟

تعليقاً على الاسرائيليّة التي استهدفت ، يوم أمس، قال المتحدث باسم إسماعيل بقائي، إنّ "الضربات تُمثّل إنتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في ".

واتّهم بقائي في بيان، " والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بالتقاعس والتساهل المستمرّ إزاء تكرار الخروقات". (روسيا اليوم)