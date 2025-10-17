ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة

Advertisement

اعتبر النائب ان " القرار بإخلاء مقابل كفالة 11مليون دولار هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة". ورأى أنه "على أن يطلقه فوراً وعلى أن تعتذر منه لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر".ختم:"للقذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".