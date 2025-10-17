Advertisement

لبنان

باسيل التقى مسؤولَين في بلجيكا

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1430654-638963085935056931.jpg
Doc-P-1430654-638963085935056931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في بلجيكا بلقاء مع رئيس مجموعة الأديان المسيحية في الشرق الأوسط في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، ثم اجتمع مع رئيس حزب "الحركة الإصلاحية "في بلجيكا جورج لويس بوشيه. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي التقى في الدوحة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وبحثا الملف النووي
lebanon 24
17/10/2025 19:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول خليجي زار بيروت لساعات والتقى الوفد الأميركي
lebanon 24
17/10/2025 19:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر التقى مسؤولين في البيت الأبيض قبيل الاجتماع بشأن غزة
lebanon 24
17/10/2025 19:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
lebanon 24
17/10/2025 19:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الوكالة الوطنية

التيار الوطني

الشرق الأوسط

جبران باسيل

المسيحية

رئيس حزب

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-10-17
11:45 | 2025-10-17
11:42 | 2025-10-17
11:34 | 2025-10-17
11:23 | 2025-10-17
11:10 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24