باسيل التقى مسؤولَين في بلجيكا

استهل رئيس " " النائب جولته في بلجيكا بلقاء مع رئيس مجموعة الأديان في في البرلمان تييري مارياني، ثم اجتمع مع "الحركة الإصلاحية "في بلجيكا جورج لويس بوشيه. (الوكالة الوطنية)

Advertisement