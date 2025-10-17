Advertisement

لبنان

سلامة بحث مع الوكالة الفرنكوفونية مشاريع ثقافية مشتركة

Lebanon 24
17-10-2025 | 08:27
Doc-P-1430669-638963117398473761.png
Doc-P-1430669-638963117398473761.png photos 0
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية في لبنان سليم خلبوص والمدير الاقليمي للوكالة في الشرق الاوسط جان نويل باليو والمديرة الاقليمية المساعدة للوكالة  سينتيا رعد، وكانت جولة افق حول التعاون مع وزارة الثقافة في سلسلة من المشاريع وفق ما اعلنه السيد خلبوص اثر اللقاء إذ قال :" لقد تشرفت بلقاء الوزير  سلامة وكان اجتماعا مفيدا جدا حيث تطرقنا خلاله  الى تحديد سلسلة من المشاريع المشتركة، والتي يمكن تنفيذها بالتعاون مع وزارة الثقافة وهي ، ضمن اطار مهام الوزير، "الثقافة والفرنكوفونية"
 أما بالنسبة للثقافة، فقد تحدثنا عن التعاون في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية (ICC)، وتشجيع التعليم الجامعي في هذا المضمار وخاصة. وان  المنظمة تدير أكبر شبكة جامعية في العالم، والفكرة هي تعبئة الجامعات للتدريب في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية. كما تطرقنا الى  موضوع  تعزيز مكانة لبنان في الفضاء الفرنكوفوني. و لبنان بلد ثلاثي اللغة، ولكنه فخور بفرنكوفونيته، وآمل أن نتمكن معا من العمل على الحفاظ على فرنكوفونية جميلة تعكس  تنوع الفكر والعلم  الموجود في لبنان".

بدوره عقب الوزير سلامة بالقول :"سعدت باستقبال رئيس الوكالة للجامعات الناطقة باللغة الفرنسية حيث ان نصف الجامعات اللبنانية وحتى كبرى الجامعات اعضاء في هذه المنظمة التي تهم لبنان خاصة وان المركز الاقليمي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له ومنها ينطلق العمل  في عموم  الدول العربيه، حيث تحدثنا في ما يمكن ان تسهم به المنظمة في الحوار التشاوري الواسع الذي بدأناه مع مختلف القطاعات الثقافية ، والاهم  هو  ما تم مناقشته حول  عملية التركيز على الصناعات الثقافية التي سنعلن إستراتيجيتها مطلع العام المقبل". (الوكالة الوطنية)
 
