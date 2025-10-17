سلام بحث مع لانغ التعاون الثقافي بحضور السفير الفرنسي

استقبل الدكتور اليوم في السرايا الحكومية، رئيس معهد العالم العربي في الوزير الفرنسي السابق جاك لانج الذي يزور حاليا ، في حضور الدكتور طارق متري ووزير الثقافة والسفير الفرنسي في .

Advertisement