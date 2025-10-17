Advertisement

لبنان

سلام بحث مع لانغ التعاون الثقافي بحضور السفير الفرنسي

Lebanon 24
17-10-2025 | 08:29
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا الحكومية، رئيس معهد العالم العربي في باريس الوزير الفرنسي السابق جاك لانج الذي يزور بيروت حاليا ، في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.
رئيس مجلس الوزراء

نائب رئيس الحكومة

السفير الفرنسي

مجلس الوزراء

وزير الثقافة

هيرفيه ماغرو

غسان سلامة

نواف سلام

