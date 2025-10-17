الجميّل وحنكش وضعا خطة مشتركة مع تجمع صناعيي المتن الشمالي والبلديات

Advertisement

التقى الكتائب النائب سامي الجميّل والنائب الياس حنكش بوفد من تجمع صناعيي المتن وبعض رؤساء بلديات المتن الشمالي، وجرى البحث حول ضرورة تعزيز التعاون بين الصناعيين والبلديات للوصول إلى بيئة حاضنة للقطاعات الإنتاجية وتأمين إنماء اقتصادي مستدام يلبي طموحات أهالي المتن الشمالي.شارك في اللقاء كل من رؤساء البلديات رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميّل، رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد اوغست باخوس، رئيس بلدية رومية حنا زينون، رئيس بلدية عين سعادة موريس الاسمر ورئيس بلدية مزرعة يشوع جوزيف حبو؛ وحضر من الصناعيين الرئيس شارل مولر، جمعية الصناعيين زياد بكداش والاعضاء ابراهيم صادر، انطوان بارود، طالب سعد، سامي عساف، تييري ابي نادر، جورج نجار، الكسندر بركه ودوري بقاعي؛ ورئيس الاقليم المتن الشمالي الكتائبي ميشال هرواي ورئيس مجلس الاعمال الكتائبي خليل داغر.وتم خلال الاجتماع التوافق على سلسلة خطوات عملية، أبرزها إجراء مسح ميداني لإحصاء المصانع وتحديد حاجاتها، دعوة لاجتماع نيابي موسّع لبحث إمكانية تعديل قانون الضرائب على المولدات الكهربائية غير السكنية والعمل على إزالة العراقيل الإدارية التي تعرقل المشاريع التنموية.كما تمّ الاتفاق على ضرورة تنظيم وضع المصانع غير الشرعية من خلال وضع آلية واضحة لتسوية أوضاعها قانونيًا وضمان التزامها بالشروط البيئية والصحية، بما يحفظ حقوق الصناعيين الشرعيين ويمنع المنافسة غير العادلة في السوق المحلي.وشدد الجميّل في كلمته على أهمية تضافر الجهود بين البلديات والقطاع الصناعي من أجل خلق بيئة اقتصادية واعدة، مؤكداً التزامه الكامل بمتابعة هذا الملف مع الجهات المختصة.وأستذكر رئيس الحزب شقيقه وزير الصناعة الشهيد بيار الجميّل، الذي آمن بأن الصناعة هي القلب النابض للاقتصاد اللبناني، وهو من قال: 'بتحب ؟ حب صناعته'. وهذه المقولة يجب أن تبقى شعارًا لنا جميعًا، لنُعيد الاعتبار لهذا القطاع الذي يُشكّل أملًا حقيقيًا للنهوض والعيش الكريم.، اعتبر النائب إلياس حنكش أن الصناعة في لبنان، ورغم كل الظروف الصعبة، لا تزال تثبت أنها قطاع قادر على الصمود والإنتاج، لكن المطلوب اليوم هو تأمين بيئة حاضنة لها، تبدأ من البنية التحتية والخدمات وتصل إلى السياسات التحفيزية من قبل الدولة. وأضاف: اللقاء مع الصناعيين والبلديات هو بداية مسار تعاون مستمر، نريده أن يكون شراكة حقيقية تُترجم بخطوات عملية، من أجل تحويل المتن الشمالي إلى منطقة نموذجية للصناعة والإنماء، مع ان نسبة المصانع في المتن الشمالي تقدر بحاولي ٢٥٪؜.واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، لمواكبة تنفيذ هذه الخطوات وتذليل العقبات أمام النهوض الصناعي والإنمائي في المنطقة.