لبنان
والدة وطفلاها غادروا المنزل ولم يعودوا... هل تعرفون عنهم شيئاً؟
Lebanon 24
17-10-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة السيّدة:
– عفراء يحي فوزي (مواليد عام 1982، سورية)
وولدَيها القاصرَيْن:
– هامبارتسوم هوسيب داود (مواليد عام 2020، سوري-أرمني)
– هيسو هوسيب داود (مواليد عام 2022، سوري- أرمني)
الذين غادروا بتاريخ 15-10-2025 مكان إقامتهم في بلدة عفصديق-
الكورة
، إلى جهة مجهولة، ولم يعودوا لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم ولديهم أيّة معلومات عنهم أو عن مكانهم، الاتّصال بفصيلة
أميون
في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 950387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
