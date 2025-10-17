والدة وطفلاها غادروا المنزل ولم يعودوا... هل تعرفون عنهم شيئاً؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص، صورة السيّدة:– عفراء يحي فوزي (مواليد عام 1982، سورية)وولدَيها القاصرَيْن:– هامبارتسوم هوسيب داود (مواليد عام 2020، سوري-أرمني)– هيسو هوسيب داود (مواليد عام 2022، سوري- أرمني)الذين غادروا بتاريخ 15-10-2025 مكان إقامتهم في بلدة عفصديق- ، إلى جهة مجهولة، ولم يعودوا لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم ولديهم أيّة معلومات عنهم أو عن مكانهم، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 950387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.