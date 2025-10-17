Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مزارعين في عيترون خلال قطاف الزيتون

17-10-2025 | 09:34
عمد جنود الجيش الإسرائيلي الى اطلاق رشقات نارية باتجاه محيط مجموعة من الاهالي كانوا يقومون بقطاف الزيتون في محلة العنق في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل ، بحماية دورية من الجيش اللبناني و" اليونيفيل" ، ولم يفد عن وقوع اصابات. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

قضاء بنت جبيل

بنت جبيل

إسرائيل

الزيتون

عيترون

