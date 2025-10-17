أوتوستراد البترون مغلق مؤقتاً

Advertisement

شكر اتحاد بلديات اهالي وزوار المنطقة على "تفهمهم لاقفال الاوتوستراد وتحويل السير من مفرق بساتين العصي لغاية التحتا - مفرق ، في الايام الثلاثة الماضية".وأعلن الاتحاد في بيان، أنه "نظرا لعدم التمكن من الانتهاء من الاعمال، سوف يقفل الاوتوستراد مجددا، وذلك من اجل استكمال اعمال التعبيد من الساعة 7:30 صباحا لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر أيام السبت والاثنين في 18 و20 الجاري على أن يتم تحويل السير الى طريق - بشعلة – دوما".وإذ كرر الاعتذار باسمه وباسم المتعهد، طلب من "الاهالي والزوار الكرام الاستمرار بالتعاون في اليومين المتبقيين مع عمال الشركة المتعهدة لما فيه الاعمال".