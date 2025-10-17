26
لبنان
أوتوستراد البترون مغلق مؤقتاً
Lebanon 24
17-10-2025
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكر اتحاد بلديات
منطقة البترون
اهالي وزوار المنطقة على "تفهمهم لاقفال الاوتوستراد وتحويل السير من مفرق بساتين العصي لغاية
تنورين
التحتا - مفرق
دوما
، في الايام الثلاثة الماضية".
وأعلن الاتحاد في بيان، أنه "نظرا لعدم التمكن من الانتهاء من الاعمال، سوف يقفل الاوتوستراد مجددا، وذلك من اجل استكمال اعمال التعبيد من الساعة 7:30 صباحا لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر أيام السبت والاثنين في 18 و20 الجاري على أن يتم تحويل السير الى طريق
اصيا
- بشعلة – دوما".
وإذ كرر الاعتذار باسمه وباسم المتعهد، طلب من "الاهالي والزوار الكرام الاستمرار بالتعاون في اليومين المتبقيين مع عمال الشركة المتعهدة لما فيه
حسن سير
الاعمال".
