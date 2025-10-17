Advertisement

لبنان

أوتوستراد البترون مغلق مؤقتاً

Lebanon 24
17-10-2025 | 09:55
Doc-P-1430688-638963170297339860.jpg
Doc-P-1430688-638963170297339860.jpg photos 0
شكر اتحاد بلديات منطقة البترون اهالي وزوار المنطقة على "تفهمهم لاقفال الاوتوستراد وتحويل السير من مفرق بساتين العصي لغاية تنورين التحتا - مفرق دوما، في الايام الثلاثة الماضية".
وأعلن الاتحاد في بيان، أنه "نظرا لعدم التمكن من الانتهاء من الاعمال، سوف يقفل الاوتوستراد مجددا، وذلك من اجل استكمال اعمال التعبيد من الساعة 7:30 صباحا لغاية الساعة 3:00 بعد الظهر أيام السبت والاثنين في 18 و20 الجاري على أن يتم تحويل السير الى طريق اصيا - بشعلة – دوما".

وإذ كرر الاعتذار باسمه وباسم المتعهد، طلب من "الاهالي والزوار الكرام الاستمرار بالتعاون في اليومين المتبقيين مع عمال الشركة المتعهدة لما فيه حسن سير الاعمال".
