26
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نادي الحكمة وOMT يجدّدان شراكتهما لموسم 2025-2026
Lebanon 24
17-10-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
الحكمة
وشركة OMT عن تجديد تعاونهما للسنة الثانية على التوالي لموسم 2025-2026، وذلك خلال لقاء أُقيم في Voco Hotel في
بيروت
بحضور الرئيس الفخري لنادي الحكمة جهاد بقرادوني ورئيس النادي
راغب
حدّاد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة OMT
جويا
معوّض، والرئيس التنفيذي لشركة OMT ناجي أبو زيد، إلى جانب فريق وإدارة نادي الحكمة وممثّلين عن شركة OMT.
Advertisement
وخلال المؤتمر، أكّد حدّاد أنّ الشراكة مع OMT ستتخطّى إطار الرعاية التقليدية لتشمل مبادرات ماليّة وخدمات مخصّصة لجمهور النادي، ما يؤكّد أنّ OMT شريكٌ استراتيجي يواكب رؤية النادي المستقبلية. كما أعرب عن شكره لإدارة OMT على دعمها المستمرّ وثقتها بنادي الحكمة وبالرياضة
اللبنانية
،
على أمل
أن تتحوّل هذه الشراكة إلى محطةٍ سنوية ثابتة.
وفي كلمته، هنّأ أبو زيد نادي الحكمة على تشكيلته الجديدة متمنّيًا له موسمًا ناجحًا. وأوضح أنّ هذه الشراكة تهدف إلى الجمع بين العالم الرقمي وعالم الرياضة، ولا سيّما كرة السلّة التي تحظى بمكانة مميّزة في
لبنان
. كما أشار إلى أنّ الشركة تعمل على تجربة رقمية جديدة ستجمع بين نادي الحكمة ومشجّعيه عبر تطبيق OMT Pay، سيتمّ إطلاقها قريبًا.
وفي الختام، قدّم بقرادوني وحدّاد إلى معوّض وأبو زيد قميصين موقّعين من لاعبي نادي الحكمة، ثمّ التُقطت صورة تذكارية.
مواضيع ذات صلة
OMT يجدد شراكته مع نادي الحكمة لتعزيز الرياضة الرقمية
Lebanon 24
OMT يجدد شراكته مع نادي الحكمة لتعزيز الرياضة الرقمية
17/10/2025 19:15:51
17/10/2025 19:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
Lebanon 24
الكشف عن كرة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026
17/10/2025 19:15:51
17/10/2025 19:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة
Lebanon 24
شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة
17/10/2025 19:15:51
17/10/2025 19:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
17/10/2025 19:15:51
17/10/2025 19:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
رياضة
اللبنانية
المستقبل
على أمل
الرياض
بيروت
فخري
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
Lebanon 24
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
12:00 | 2025-10-17
17/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
11:45 | 2025-10-17
17/10/2025 11:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
Lebanon 24
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
11:42 | 2025-10-17
17/10/2025 11:42:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
Lebanon 24
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
11:34 | 2025-10-17
17/10/2025 11:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
Lebanon 24
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
11:23 | 2025-10-17
17/10/2025 11:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن
14:56 | 2025-10-16
16/10/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-10-17
كان في لبنان وأنشأ تنظيماً سرياً.. معلومات مثيرة عن "عز الدين القسام"
11:45 | 2025-10-17
صوت قويّ يهز الجنوب.. هذا ما تبيّن
11:42 | 2025-10-17
بالصور.. "مصلحة الليطاني" تزيل تعديات في الجنوب
11:34 | 2025-10-17
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
11:23 | 2025-10-17
من طريق المطار وصولًا إلى جسر عماد مغنية... هذا ما سيجري يومي السبت والأحد
11:10 | 2025-10-17
نواب استذكروا 17 تشرين: "تحية للحظة الوعي التي جمعت اللبنانيين"
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 19:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 19:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 19:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24