لبنان

بعد إجرائه مقابلة على شاشة إسرائيلية... توضيح من حمادة

Lebanon 24
17-10-2025 | 12:17
بعد تداول مقابلة تلفزيونية مسجّلة للنائب مروان حمادة على قناة i24 الإسرائيلية الناطقة بالفرنسية، أصدر حمادة بياناً توضيحياً قال فيه: لا تطبيع ولا مزايدة، لقد سجلت حديثي في باريس في مقر بي أف أم تي في الفرنسية مع الصحافي الفرنسي كريستيان مايار وقد فوجئت بإذاعته عبر محطة أخرى ونددت بذلك واحتجيت على ذلك، نقطة على السطر.
