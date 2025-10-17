24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تصريح جديد من وزير الصحة.. ماذا قال؟
Lebanon 24
17-10-2025
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت
وزارة الصحة العامة
، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبدعم وشراكة من
الاتحاد الأوروبي
، ورشة عمل وطنية حول الإصلاحات في قطاع الأدوية تحت عنوان "وصفة الإصلاح: إعادة تشكيل قطاع الأدوية لضمان الوصول، القدرة على التحمل، والمساءلة".
Advertisement
وشارك في الورشة التي أقيمت في فندق "موفنبيك"، مسؤولون وخبراء فنيون وممثلون عن النقابات المهنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام الأدوية في
لبنان
.
ناصر الدين
بداية، أكد
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين "
التزام
الحكومة بالشفافية وضمان الوصول العادل إلى الأدوية عالية الجودة"، وقال: "الإصلاح والإنقاذ هي الرؤية المُحددة للحكومة الحالية، وبالنسبة لوزارة الصحة العامة، فهي مهمة يومية. نحن مقتنعون بأن لبنان لن يتعافى إلا من خلال الإصلاح، الإصلاح الجذري والمنهجي، وأنه من خلال تعزيز مؤسساتنا فقط يُمكننا شفاء نظامنا الصحي، وتمكين شعبنا، واستعادة حيوية اقتصادنا".
أضاف: "في الختام، اسمحوا لي أن أتحدث ليس فقط بصفتي وزيرا، بل كمواطن يؤمن بقدرة هذا البلد على إعادة اختراع نفسه. لم تكن قصة لبنان يوما استسلاما، بل هي قصة إصرار وتجديد. بخبرتكم والتزامكم الجماعي، يمكننا تحويل هذه الورشة إلى نقطة تحول نحو التعافي والنمو".
فييزر
كذلك، أكدت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد
الأوروبي
في لبنان أليساندرا فييزر "التزام الاتحاد المستمر بالشراكة لتعزيز إصلاحات قطاع الصحة في لبنان، واستمرار دعمه لبناء نظام صحي أقوى وأكثر عدلا ومرونة في لبنان".
وقالت: "ورشة العمل اليوم خطوة مشجعة إلى الأمام. من خلال التركيز على إصلاح قطاع الأدوية، نعالج قضية حيوية لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة في النظام. منذ عام 2015، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من 75 مليون يورو لتعزيز النظام الوطني للأدوية. كشركاء الحكومة في التنمية، فإننا نعمل دائما على تحقيق هدف رئيسي واحد: بناء نظام الصحة الوطني".
سيتويا
أما نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا، فشدد على أن "إصلاح القطاع الدوائي هو جوهر الأمن الصحي العام والعدالة الصحية"، وقال: "من خلال الاستثمار في حوكمة القطاع الدوائي، يستثمر لبنان في شعبه، ومصداقيته، ومستقبله. إن إنشاء الهيئة
اللبنانية
للدواء وتحديث الحوكمة، والأنظمة الرقمية، ومعايير الإنتاج، تُعد خطوات أساسية نحو نظام صحي أقوى وأكثر شفافية".
وأكد على "الشراكة الطويلة بين منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الأوروبي، ووزارة الصحة العامة التي مكّنت من تأمين الوصول إلى الأدوية الأساسية لأكثر من مليون مستفيد، ودعمت مبادرات رقمية مهمة مثل MediTrack، نظام تتبع الأدوية الوطني في لبنان".
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي جديد عن نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي جديد عن نصرالله.. ماذا قال؟
17/10/2025 21:52:55
17/10/2025 21:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
Lebanon 24
خطر يهدّد لبنان.. ماذا قال تقريرٌ أميركي جديد؟
17/10/2025 21:52:55
17/10/2025 21:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن لبنان والجيش.. تصريح جديد من ماكرون
Lebanon 24
عن لبنان والجيش.. تصريح جديد من ماكرون
17/10/2025 21:52:55
17/10/2025 21:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد من سلام.. ماذا أعلن عن قضية الروشة؟
Lebanon 24
تصريح جديد من سلام.. ماذا أعلن عن قضية الروشة؟
17/10/2025 21:52:55
17/10/2025 21:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
الاتحاد الأوروبي
وزير الصحة
اللبنانية
الأوروبي
التزام
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:45 | 2025-10-17
17/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
14:38 | 2025-10-17
17/10/2025 02:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
Lebanon 24
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
14:15 | 2025-10-17
17/10/2025 02:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
Lebanon 24
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
14:14 | 2025-10-17
17/10/2025 02:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
Lebanon 24
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
13:53 | 2025-10-17
17/10/2025 01:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:45 | 2025-10-17
"حزب الله" عاد إلى سوريا؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:38 | 2025-10-17
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
14:15 | 2025-10-17
هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم
14:14 | 2025-10-17
ازالة مخيّم في الصرفند.. ما السبب؟
13:53 | 2025-10-17
بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"
13:52 | 2025-10-17
أبي رميا: منتخب الناشئات فخر الوطن
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 21:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 21:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 21:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24