لبنان
ماذا تبلغ رئيس الجمهورية من الأميركيين؟ معلومات جديدة
Lebanon 24
17-10-2025
|
13:14
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنَّ قائد قوات "اليونيفيل" في
لبنان
اللواء ديوداتو أبانيارا أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون أن اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" يوم الأربعاء، كان ممُتازاً وقد بيَّن فيه الجيش جديّة ودقة عمله في الفترة الأخيرة لاسيما ضمن منطقة جنوب الليطاني.
ونقلت المعلومات عن مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية قولها إنَّ المطلوب هو الضغط الأميركي على
إسرائيل
لوقف الأعمال الحربية وانسحابها من النقاط الخمس في
جنوب لبنان
، ومن بعدها الذهاب إلى التفاوض غير المباشر لحل الملفات العالقة كالحدود البريّة.
المعلومات قالت إنَّ
الأميركيين
بعثوا رسائل إيجابية لرئيس الجمهورية أثنت على مواقفه الأخيرة لجهة خيار التفاوض لا الحرب وبدا موقفهم مطمئناً لجهة الثقة بالجيش وبخطته وخطواته.
في المقابل، قالت معلومات صحفية أخرى إنّ "التفاوض المباشر مع اسرائيل عُرض في أروقة
القصر الجمهوري
وليس جديداً"، مشيرة إلى أنّ "موقف لبنان الرسميّ حتى اللحظة ما زال رافضاً لمسار التفاوض المباشر مع إصرار
الدولة اللبنانية
على طرح التفاوض غير المباشر".
وأوضحت المعلومات أن "عون تناقش مع رئيس مجلس النواب
نبيه
بري
عبر مستشاره ديدي رحال، بمسألة
العرض
الأميركي بشأن التفاوض المباشر مع إسرائيل حول كلّ النقاط العالقة".
