ماذا تبلغ رئيس الجمهورية من الأميركيين؟ معلومات جديدة

قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنَّ قائد قوات "اليونيفيل" في اللواء ديوداتو أبانيارا أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون أن اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" يوم الأربعاء، كان ممُتازاً وقد بيَّن فيه الجيش جديّة ودقة عمله في الفترة الأخيرة لاسيما ضمن منطقة جنوب الليطاني.

ونقلت المعلومات عن مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية قولها إنَّ المطلوب هو الضغط الأميركي على لوقف الأعمال الحربية وانسحابها من النقاط الخمس في ، ومن بعدها الذهاب إلى التفاوض غير المباشر لحل الملفات العالقة كالحدود البريّة.



المعلومات قالت إنَّ بعثوا رسائل إيجابية لرئيس الجمهورية أثنت على مواقفه الأخيرة لجهة خيار التفاوض لا الحرب وبدا موقفهم مطمئناً لجهة الثقة بالجيش وبخطته وخطواته.



في المقابل، قالت معلومات صحفية أخرى إنّ "التفاوض المباشر مع اسرائيل عُرض في أروقة وليس جديداً"، مشيرة إلى أنّ "موقف لبنان الرسميّ حتى اللحظة ما زال رافضاً لمسار التفاوض المباشر مع إصرار على طرح التفاوض غير المباشر".