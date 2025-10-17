Advertisement

لبنان

ماذا تبلغ رئيس الجمهورية من الأميركيين؟ معلومات جديدة

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1430761-638963290166495105.jpg
Doc-P-1430761-638963290166495105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنَّ قائد قوات "اليونيفيل" في لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون أن اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "الميكانيزم" يوم الأربعاء، كان ممُتازاً وقد بيَّن فيه الجيش جديّة ودقة عمله في الفترة الأخيرة لاسيما ضمن منطقة جنوب الليطاني.
Advertisement
 

ونقلت المعلومات عن مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية قولها إنَّ المطلوب هو الضغط الأميركي على إسرائيل لوقف الأعمال الحربية وانسحابها من النقاط الخمس في جنوب لبنان، ومن بعدها الذهاب إلى التفاوض غير المباشر لحل الملفات العالقة كالحدود البريّة.
 

المعلومات قالت إنَّ الأميركيين بعثوا رسائل إيجابية لرئيس الجمهورية أثنت على مواقفه الأخيرة لجهة خيار التفاوض لا الحرب وبدا موقفهم مطمئناً لجهة الثقة بالجيش وبخطته وخطواته.
 

في المقابل، قالت معلومات صحفية أخرى إنّ "التفاوض المباشر مع اسرائيل عُرض في أروقة القصر الجمهوري وليس جديداً"، مشيرة إلى أنّ "موقف لبنان الرسميّ حتى اللحظة ما زال رافضاً لمسار التفاوض المباشر مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر".
 

وأوضحت المعلومات أن "عون تناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مستشاره ديدي رحال، بمسألة العرض الأميركي بشأن التفاوض المباشر مع إسرائيل حول كلّ النقاط العالقة". 

مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة: هذا ما أبلغته لرئيس الجمهوريّة بشأن وضع الكهرباء
lebanon 24
17/10/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تبلغ لبنان من سوريا بشأن "النظام السابق"؟ وزير العدل يعلن
lebanon 24
17/10/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة عن الرئيس السوريّ... ماذا كشفت "وثيقة سريّة للغاية" عنه؟ (صور)
lebanon 24
17/10/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
lebanon 24
17/10/2025 21:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

القصر الجمهوري

الأميركيين

جنوب لبنان

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-10-17
14:38 | 2025-10-17
14:15 | 2025-10-17
14:14 | 2025-10-17
13:53 | 2025-10-17
13:52 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24