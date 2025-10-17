Advertisement

لبنان

بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:53
اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والامن في البلد هو ما كان أعلنه في لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين ، وكل ما يصدر  حول هذا الموضوع من تفسيرات او اقتراحات او مداولات هو مجرد تحليلات واجتهادات  لا تنطبق مع الواقع .
العماد جوزاف عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئاسة ال

جمهورية

جوزاف

