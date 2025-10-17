بشأن موقف عون عن "التفاوض".. ردّ من "رئاسة الجمهورية"

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان موقف رئيس الجمهورية من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والامن في البلد هو ما كان أعلنه في لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين ، وكل ما يصدر حول هذا الموضوع من تفسيرات او اقتراحات او مداولات هو مجرد تحليلات واجتهادات لا تنطبق مع الواقع .

