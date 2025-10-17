إدارة مستشفى سير الضنية تستنكر الاعتداء على طاقمها الطبي

Advertisement

ورأت الادارة "إنّ هذا التصرف... يشكّل تعدّيًا صارخًا على الكادر الطبي الذي يقدّم تضحياته يوميًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي، وهو أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا، ولا يمكن السكوت عنه تحت أي ظرف".وعبرت إدارة المستشفى عن "تضامنها الكامل" مع الدكتورة جيدة و الممرضة درغام وجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، ودعت " والأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك السريع والحازم لوضع حدّ نهائي لمثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المعتدين وفقًا للقانون، حفاظًا على كرامة الجسم الطبي وصونًا لهيبة المؤسسات الصحية".واكدت إدارة المستشفى أنها "ستبقى في خدمة أبناء المنطقة، ولن تثنيها هذه التصرفات الفردية اللامسؤولة عن أداء رسالتها الإنسانية النبيلة".