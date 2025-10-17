من الحلم إلى الواقع… ناشئات لبنان يصنعن فخر الوطن

حققت كرة القدم النسائية إنجازًا تاريخيًا، أضاء سماء الرياضة الوطنية وأكّدت قدرة ناشئات على المنافسة على الساحة القارية. فقد نجحت ناشئات منتخب لبنان تحت 17 عامًا في كتابة فصل جديد من المجد اللبناني بتأهلهن لأول مرّة في التاريخ إلى نهائيات كأس آسيا 2026، المقرّرة في ، بعد أداء مذهل سيطر على التصفيات وأبهر عشّاق اللعبة في الوطن.

وجاء التأهل التاريخي بعد فوز مستحق على منتخب بنتيجة 2-0، في المباراة الحاسمة التي أقيمت على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر . وقد أظهرت ناشئات لبنان روحًا قتالية وإصرارًا كبيرًا على الفوز منذ صافرة البداية، حتى افتتحت غاييل بو ملهب التسجيل في الدقيقة 61 بعد تمريرة طويلة من جيانا وضعت في شباك إيران، قبل أن تضيف سارة عيسى الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد خطف الكرة من حارسة المرمى وتسديدها في المرمى الخالي، مؤكّدة التأهل التاريخي للمنتخب.



ولم يكن هذا الإنجاز وليد مباراة واحدة فقط، بل تتويجًا لسلسلة رائعة من الأداء المتميّز خلال التصفيات، حيث تصدر المنتخب المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزه الكبير على الكويت 9-0، وتعادله مع السعودية 2-2، وفوزه الحاسم على إيران 2-0. وبذلك، أصبح لبنان ممثل منطقة غرب آسيا الوحيد في النهائيات، إلى جانب منتخبات قويّة مثل الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، الفيليبين، فيتنام، ميانمار، تايلاند، أستراليا، والهند، فيما تتحدد البطاقة الأخيرة بين الصين تايبيه وبنغلادش.



ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة لافتة للمنتخب خاض خلالها 11 مباراة دون أي خسارة، محققًا 10 انتصارات وتعادلًا واحدًا، مسجلاً 43 هدفًا مقابل 5 أهداف فقط في شباكه. كما تُوِّج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئات في شباط 2025، ليؤكد حضوره التاريخي على الساحة القارية، ويعكس العمل الجاد والتفاني الذي يقدمه الجهاز الفني واللاعبات على حد سواء.



هذا الإنجاز ليس مجرّد فوز في مباراة، بل هو رسالة فخر واعتزاز لجنيع اللبنانيين، ودليل حي على أن الإرادة والعزيمة يمكن أن تصنع التاريخ. منتخب لبنان للناشئات لم يرفع اسم لبنان فحسب، بل أضاء الطريق أمام الأجيال المقبلة ليحلمن بالمجد، ويؤكد أن كرة القدم النسائية اللبنانية قادرة على الوصول إلى القمم، وتحقيق إنجازات تُخلّد في ذاكرة الرياضة العربية والقارية.