Advertisement

لبنان

صورة نادرة لهاشم صفي الدين.. تناقلها الناشطون بكثافة

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:51
A-
A+
Doc-P-1430809-638963385133484834.webp
Doc-P-1430809-638963385133484834.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد هاشم صفي الدين خلال تأديته الصلاة داخل مكانٍ مغلق، وبجانبه عدد من السيارات السوداء.
Advertisement
 
 
 
الصورة المُنتشرة انتشرت كالنار في الهشيم عبر صفحات الناشطين، فيما تعتبر نادرة جداً.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إضاءة صخرة الروشة بصورة للسيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين
lebanon 24
18/10/2025 00:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين
lebanon 24
18/10/2025 00:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور ناشطة من عاريا باتجاه الفياضية وكثيفة باتجاه الحازمية (التحكم المروري)
lebanon 24
18/10/2025 00:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار وناشطة من الكوستابراڤا باتجاه الاوزاعي
lebanon 24
18/10/2025 00:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24

السيد هاشم صفي الدين

سيد هاشم صفي الدين

السيد هاشم

صفي الدين

هاشم صفي

حزب الله

سيد هاشم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-17
16:52 | 2025-10-17
16:45 | 2025-10-17
16:18 | 2025-10-17
16:14 | 2025-10-17
16:06 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24