لبنان

بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-10-2025 | 15:55
عُلم أنّ شركة "Whishmoney" أعادت تفعيل عدد من الحسابات التي قامت بتجميدها منذ أيام تحت ذريعة تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 170.
وتواصلت الشركة مع عدد من الناشطين وأبلغتهم بإعادة فتح حساباتهم. 
المصدر: خاص "لبنان 24"
