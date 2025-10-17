Advertisement

لبنان

ماذا تشهد نقابة المحامين حالياً؟

خاص "لبنان 24"

17-10-2025 | 16:06
علم "لبنان24" أن نقابة المحامين في بيروت، ستُصدر خلال وقت قريب جداً نتائج اختبارات التدرج التي أُجريت مؤخراً.
وحالياً، تشهدُ النقابة "ورشة عمل كبيرة" تحضيراً لإصدار النتيجة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

