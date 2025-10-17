Advertisement

لبنان

"مطلوب خطير جداً".. من أوقفت قوى الأمن في الشمال؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 16:18
تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الشمال في قوى الأمن الداخلي بعد ظهر اليوم من توقيف أحد أخطر المطلوبين ويدعى "ز.ن" وذلك بعد عملية رصد وتعقّب تخللها كمين محكم في منطقة المنية.
وبحسب المعلومات فإن الموقوف بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم أبرزها الخطف، السطو المسلح، السرقة، وانتحال صفة أمنية.


وعلى الأثر، جرى نقل الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 
 
