"مطلوب خطير جداً".. من أوقفت قوى الأمن في الشمال؟

تمكنت قوة من مفرزة استقصاء في بعد ظهر اليوم من توقيف أحد أخطر المطلوبين ويدعى "ز.ن" وذلك بعد عملية رصد وتعقّب تخللها كمين محكم في منطقة .

وبحسب المعلومات فإن الموقوف بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم أبرزها الخطف، السطو المسلح، السرقة، وانتحال صفة أمنية.