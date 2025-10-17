Advertisement

لبنان

تجمع العشائر العربية يشيد بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1430820-638963405489687452.jpg
Doc-P-1430820-638963405489687452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشاد تجمع العشائر العربية في لبنان بـ"قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، ولو جاء متأخراً بعد أكثر من عشر سنوات من توقيفه غير المبرر".
Advertisement

وأشار التجمع في بيان، إلى أن "هذه الخطوة الإيجابية تُسجل للقضاء اللبناني كتصحيح جزئي لمسار طالما شابته الكثير من الغموض والتجاذب السياسي، وكان ينبغي أن يُطوى منذ زمن طويل".

وثمّن التجمع "اهتمام الرئيس نواف سلام واستماعه لمطلب العشائر بإنهاء هذا الملف خلال اللقاء الذي جمعه بوفد منهم قبل أسابيع، بما يعكس حرصه على العدالة وصون كرامة الإنسان".

وعبّر البيان عن استغرابه "من الكفالة المالية الضخمة التي فُرضت على القذافي، والبالغة أحد عشر مليون دولار أميركي، إضافة إلى قرار منعه من السفر، وهما إجراءان يتنافى مع منطق العدالة وروح القانون، ويحوّلان إخلاء السبيل إلى إجراء شكلي بدل أن يكون خطوة حقيقية نحو الإنصاف".

وأكد التجمع أن "العدالة لا تُشترى بالأموال، وفرض كفالة بهذا الحجم يعد قراراً تعجيزياً لا يمت بصلة إلى مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، بل يكرّس صورة التوقيف التعسفي بأسلوب جديد".

ودعا البيان "القضاء اللبناني إلى إطلاق سراح القذافي فوراً ودون شروط مالية أو إدارية، التزاماً بالقيم القضائية السامية"، مطالباً "الدولة اللبنانية بالاعتذار منه عن سنوات التوقيف غير المبررة التي طال أمدها بما يفوق ما تتحمله العدالة والمنطق".

واعتبر التجمع أن "هذه القضية تشكل اختباراً حقيقياً لصدقية القضاء اللبناني أمام الرأي العام العربي والدولي، وفرصة لإثبات أن العدالة في لبنان لا تخضع للضغوط السياسية ولا لموازين القوى، بل تستند إلى الحق والقانون والضمير الإنساني".

وختم البيان مؤكداً أن "العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ظلم يمارس على أرض الوطن، وأن كرامة الإنسان وعدالة القضاء هما الركيزتان الأساسيتان لبقاء الدولة وهيبتها".
مواضيع ذات صلة
محامي هنيبعل القذافي: طالبنا لبنان بإخلاء سبيل القذافي لتوقيفه بدون تهمة (الحدث)
lebanon 24
18/10/2025 00:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
lebanon 24
18/10/2025 00:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بكفالة 11 مليون دولار... إخلاء سبيل هانيبعل القذافي
lebanon 24
18/10/2025 00:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: لا علاقة بين هنيبعل واختفاء "موسى الصدر" (الحدث)
lebanon 24
18/10/2025 00:15:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

هنيبعل القذافي

نواف سلام

اللبنانية

سنوات من

القذافي

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-17
16:52 | 2025-10-17
16:45 | 2025-10-17
16:18 | 2025-10-17
16:14 | 2025-10-17
16:06 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24