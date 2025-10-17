مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة

Advertisement

لم تعد تخفى على القاصي والداني "الحجج الواهية والزائفة" التي تتذرع بها اسرائيل عند كل نسخة جديدة من عدوانها الذي لا يتوقف.ومن يحسن قراءة المشهد الميداني يدرك جيدا أن العدو يطلق العنان لآلة الدمار والحرب بمزاعم لا أساس لها على أرض الواقع وهو تماما ما حصل من غارات طالت بلدات عدة في الجنوب والبقاع وطاولت منشآت مدنية.وعلى قياس العدوان جاءت إدانة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أعتبر أن الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة.وهذا المشهد كان محط تركيز اللقاءين اللذين جمعا كلا من رئيس الحكومة نواف سلام برئيسي الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري إلى جانب التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والتحضيرات لجلسة الأسبوع المقبل.وفي تطور قضائي يتعلق بقضية خطف وإخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه وافق القضاء إخلاء هنيبعل القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار مع منعه من السفر.وكانت عائلة الإمام الصدر استغربت التشويه والتشويش الإعلاميين المغرضين اللذين يبثهما من يسمون أنفسهم بفريق الدفاع عن القذافي مؤكدة أنها لم تكن يوما ترضى بالظلم وهي التي تحملته بكل صبر ووقار منذ قرابة نصف قرن من الزمن ولا تزال وهي التي عانت من الاعتقال التعسفيفلا ترضى المعاملة بالمثل.في قطاع غزة ينتهك جيش الاحتلال الاسرائيلي اتفاق وقف اطلاق النار اذ تعرض حي الشجاعية ومخيم البريج لاستهداف مدفعي وإطلاق النار ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى.وأما الازمة الانسانية الشاهدة على فظاعة الاحتلال تراوح مكانها فلا المساعدات التي تدخل الى القطاع ترتقي الى المستوى المطلوب ولا اسرائيل عمدت الى فتح معبر رفح والذي يتوقع ان يفتح الاحد المقبل بحسب تصريحات وزير خارجية العدو جدعون ساعر.وفي ردها على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكدت حركة حماس ان تاخير فتح معبر رفح وتقليص دخول المساعدات الإنسانية تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة الاهالي والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.وأما اتهام حماس بأنها تعرقل تسليم جثامين الأسرى الاسرائيليين فقد نفته الحركة جملة وتفصيلا وأكدت ان عملية البحث عن الجثث قد يستغرق وقتا طويلا اذ ان بعضها دفن في أنفاق دمرها هو بنفسه وأخرى ما زالت تحت أنقاض الابنية التي قصفها.والأخطر من كل هذا إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال بدأ فعليا في رسم ما يعرف بالخط الاصفر وهو خط تمركز عسكري جديد تنتشر فيه القوات الاسرائيلية على أكثر من خمسين بالمئة من مساحة الاراضي كما انه رسالة تحذيرية لحركة حماس وسكان غزة من ان اي عبور لهذا الخط سيقابل بإطلاق النار.تواصل استهدافاتها وعملياتها جنوبا وبقاعا، إيران تندد وتتهم اميركا وفرنسا بالتقاعس والتساهل المستمر مع اسرائيل، فيما الرسمي يتابع التطورات المقلقة والخطرة لتحديد الخطوات اللازمة.انها خلاصة الساعات الاربع والعشرين المنصرمة، وهي ساعات ساخنة تميزت بقوة النار الاسرائيلية، والتي قد تكون الاقوى منذ وقف اطلاق النار في تشرين الثاني الفائت. ولأن الوضع دقيق ويلامس حد الخطر، فان رئيس الحكومة نواف سلام العائد من السفر جال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لبلورة موقف رسمي مما يجري.والموقف المذكور يرتكز على مبدأين: الضغط ديبلوماسيا لحمل اسرائيل على احترام وقف اطلاق النار، ورسم خريطة طريق للمفاوضات غير المباشرة التي تضغط على لبنان للسير بها لحل المشاكل العالقة بين البلدين.والواضح ان رئيس الحكومة يؤيد الرئيس جوزاف عون في طرحه التفاوضي، فيما يلتزم رئيس مجلس النواب التحفظ، ربما حتى لا يثير حساسية .قضائيا، تطور كبير طرأ اليوم وتمثل في قرار القاضي زاهر حمادة اخلاء سبيل هنيبعل القذافي لقاء كفالة بلغت 11 مليون دولار.القرار في ذاته مهم، وخصوصا انه اتى بعد اكثر من عشر سنوات على احتجاز القذافي لم يستدع فيها الى المحكمة الا اربع مرات، ما يشكل فضيحة قانونية بكل معنى الكلمة، ويؤشر الى الضغط السياسي الكبير الذي مورس على القضاء لمنع محاكمته.ولكن مع ذلك ثمة قضية تطرح نفسها. اذ هل من المعقول ان تكون الكفالة مرتفعة الى هذا الحد، فيما توقيف القذافي في الاساس تعسفي وغير مبرر قانونيا؟لم تسعهم الشاشات ومثيلاتها العربية ترويجا للتطبيع وبحثا عن سلام مزعوم مع عدو يذكرهم كل يوم بعدوانيته واجرامه، فتقدموا خطوة ليس فيها جرأة وانما تجرؤ على الوطن واهله المكلومين من الصهاينة المحتلين.فما ساندوا به المنطق الاسرائيلي على القنوات العربية نقلوه الى المنابر والقنوات المعروفة الحل والنسب، التي تنطق بكل اللغات الصهيونية.النائب مروان حمادة كان اول هؤلاء المتجرئين باطلالته على قناة “i24” الاسرائيلية مشاركا في احد برامجها الحوارية من باريس، منظرا ومسترسلا بشرح مسارات الامور في المنطقة بمنطق العداء لايران والاعجاب بابناء ابراهام.بالاهداف العبرية نفسها وبما هو اخطر لخصوصية دورها كان بيان القيادة المركزية الأميركية عن اجتماع لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار “الميكانيزم” المنحاز بحزم الى الاولويات الصهيونية بسحب سلاح حزب الله وغياب الاعتداءات الصهيونية التي اخذوا علما بها فقط والتي تلامس الخمسة آلاف خرق واعتداء ومئات الشهداء والجرحى وليس آخرهم شهيد في خربة سلم اليوم.وأما تخريب العدو للحياة والمنشآت الاقتصادية في الجنوب فقد اكتفت باخذ علم به الحكومة اللبنانية التي انهكتها شكوى لم تكتمل بعد الى مجلس الامن حول اعتداءات المصيلح، ولم تجد قدرة او حاجة الى خطوة جديدة ضد عدوان الامس الذي اتى على مؤسسات ومنشآت مدنية بين سيناي – انصار بينها حاويات تخزين استراتيجية للمازوت تابعة لمصلحة مياه لبنان الجنوبي وسعتها نصف مليون ليتر، ما سيتسبب بتفاقم ازمة المياه في الجنوب.وأما ماء وجه الدولة فتراه محفوظا ببيانات الدعوة الى السلام والتفاوض غير المباشر مع العدو وسيمفونية عدم القدرة على البقاء خارج ركب دول المنطقة، والمقصود بالركب هذا ما يقرره دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو للمنطقة وتصادق عليه جل دولها، الا من آمن بحقه وارضه، كأهل غزة الذين صمدوا لسنتين وما قدر العدوان الصهيوني على كسرهم رغم فظاعة اجرامه.بعد ست سنوات على 17 تشرين الاول 2019، كل الاسئلة يجب أن تسأل لأن كل الحقيقة يجب ان تقال.من الاسئلة: اين الثورة والثوار في الذكرى السادسة: لماذا لم ترفع ولو لافتة، ولأي سبب خلت الشوارع والساحات ولو من تحرك واحد في المناسبة؟اين الثورة والثوار اليوم بأشخاصهم وصرخاتهم؟ اين الرموز الذين أغرقوا مواقع التواصل بالتنمر والشتائم والاتهامات واحتلوا الشاشات التي شرعت لهم هواءها، قبل أن تخفي أثرهم اليوم؟اين الثورة والثوار والدولار الواحد يساوي تسعين الف ليرة تقريبا؟ واين كانوا أصلا عندما ارتفع الى المئة وخمسين الفا، بعدما أشعلوا البلاد اعتراضا على ست سنتات؟اين الثورة والثوار اليوم، طالما التركيبة السياسية لم تتغير، والفساد لم يقتلع، ووعود الاصلاح تبقى حبرا على ورق، فيما الاحزاب وسعت نفوذها، لا بل رفعت منسوب المغانم والحصص الى الحد الاقصى؟اين الثورة والثوار والمتهمون خارج السجون بقرارات سياسية تتجاوز القضاء؟اما الحقيقة، فتكشفها الارقام: ارقام الودائع المحتجزة التي لا حل لها خارج الكلام، وارقام الاموال المهربة التي لا يبدو أنها ستستعاد، وارقام الشركات المقفلة التي سرحت عمالا وشردت عائلات، وارقام الشباب الذين هاجروا، ويستكتر افرقاء سياسيون عليهم حقا بالترشح والاقتراع من مكان اقامتهم، لنواب يمثلونهم ويحملون همومهم ويكونون صلة وصل سياسية بينهم وبين الوطن؟بين الاسئلة والحقيقة، صارت الثورة عنوانا للتندر وخلاصة للفشل. فشل دفع ثمنه شعب بأكمله وسيظل يدفع الى أمد غير منظور، طالما المحاسبة غائبة والذاكرة قصيرة والأمة تستقبل حاكما بالتطبيل وتودعه بالصفير، لتستقبل آخر بالتطبيل والتزمير.في 17 تشرين الاول 2025، صمتت ابواق الثورة، ووحدها الارقام ستتكلم بعد قليل.بعد جرافات المصيلح الأسبوع الفائت، مجابل الباطون والزفت ليل أمس في بلدة سيناي في النبطية.بنك أهداف تقول لإسرائيل إنه يستهدف كل ما شأنه إعادة بنى حزب الله فيما الأهداف مدنية.لكن بين ما تقوله إسرائيل ويرد به لبنان، يعيش الجنوب تحت رحمة نيران إسرائيل التي يبدو أنها لن تتراجع إلا بعد ان تحقق بالنار ما لم تأخذه بالأتفاق.هذا واقع يبدو أنه لن يتوقف إلا باتفاق، بالتفاوض الذي ليس في الأفق ما يشير إلى أنه قريب.دخان الضربات حجب، لفترة، الإنشغال بقنينة مياه تنورين، وغدا تصدر فحوصات وزير الصحة الأصيل ركان ناصر الدين، بعدما صدرت أمس فحوصات وزير الصحة بالوكالة نزار هاني الذي أكد سلامة المياه، ولاقاه وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي أكدت فحوصاته سلامة تنورين.وعليه فإن القناني تنتظر جواب ناصر الدين.قضية ثانية شغلت الرأي العام، إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بعد عشر سنوات على توقيفه، وما سرب من التحقيق أنه عثر في الكومبيوتر الخاص به على صورة مسيئة ومتلاعب بها للرئيس نبيه بري، وأعترف هنيبعل انه فعل ذلك في شبابه.وسأل هنيبعل القاضي زاهر حماده : هل ستوقفني عشر سنوات إضافية من اجل هذه الصورة؟اللافت، تعليقا على إخلاء السبيل، موقف صادر عن تجمع العشائر العربية في لبنان "يشيد بقرار إخلاء سبيل السيد هنيبعل القذافي، ولو جاء متأخرا بعد أكثر من عشر سنوات من التوقيف غير المبرر" وفق البيان.البداية ليست من الانشغال بهنيبعل ولا بتنورين بل مما ألحقته إسرائيل من خسائر هائلة في الجنوب ليل أمس.هو ليس زمن المعجزات لكن قلب أماني استعاد نبضه بين ضلوع أسيل فاستيقظت الأميرة النائمة من غفوتها على كلمة "ماما" لتكون الأم وابنتها الناجيتان الوحيدتان من مجزرة بنت جبيل.شاهدتين من الشهداء الأحياء على مسلسل الإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين اللبنانيين.وفي آخر فصوله كشف نهار أنصار مجزرة ليلها مدينة صناعية أتت عليها أعنف الغارات الإسرائيلية منذ اتفاق تشرين وإلى ترهيب السكان في المنازل المحيطة دمرتها الصواريخ الثقيلة وسوتها بالأرض وكبدت أصحابها خسائر بملايين الدولارات.هي رسالة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة للدولة اللبنانية أرسلتها إسرائيل بالبريد الناري: ممنوع إعادة الإعمار الرسالة وصلت وقبل أن تخمد نيرانها استنفر رئيس الحكومة نواف سلام بين قصري بعبدا وعين التينة.وتمحور لقاء عون سلام حول التوافق على طرح رئيس الجمهورية بضرورة التفاوض غير المباشر مع إسرائيل لاستعادة كل الحقوق اللبنانية وتخللته جولة على التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ.وعلى إيجابية اللقاء المثمر انتقل رئيس الحكومة إلى عين التينة حيث حضرت الغارات الإسرائيلية على الجنوب وبجانبها جملة من الملفات, تحرك خط الوسط بين بعبدا وعين التينة تلقى جرعة دعم دولية باعتماد مجلس الأمن بيانا يدعم التزامات الحكومة اللبنانية ببسط سيادتها على أراضيها وبدعم الجيش اللبناني لضمان انتشاره جنوب الليطاني.وإذ جدد مجلس الأمن دعم اليونيفيل دعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بيان مجلس الأمن يأتي غداة إعلان قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر الالتزام بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي, لافتا إلى المصلحة المشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان بالتعاون مع الجيش واليونفيل والشركاء الدوليين لضمان نجاح إطار وقف إطلاق النار.دعم الجهود اللبنانية يصب في قنواته الصحيحة لكن لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وجهة واحدة هي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته من الحراك المحلي.والدعم الدولي للبنان يرتسم مشهد خارجي لن تكون المنطقة بمنأى عن تداعياته الإيجابية منها والسلبية المرشد الأعلى علي خامنئي يراسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة أمين المجلس الأعلى القومي الإيراني علي ريجاني.وبعد المكالمة الهاتفية المطولة التي أعادت الخط الساخن بين بوتين وترامب اتفق الثنائي على اللقاء في بودابست ومنها فتح الرئيس الأميركي خطا مباشرا إلى الصين للقاء نظيره نهاية الشهر بوصفه خصما قويا ويحترم القوة.وفي آخر إطلالاته عبر فوكس نيوز أعرب ترامب عن أمله في انضمام السعودية ودول أخرى للاتفاقيات الإبراهيمية, وبعد هذه البانوراما تكللت أحداث اليوم في قصر العدل اللبناني حيث انتهت قضية هنيبعل "الليبي" بالإفراج عنه مقابل كفالة قدرها أحد عشر مليون دولار ومعها طويت قضية مكثت عشرة أعوام في السجن بانتظار اللحظة السياسية المناسبة.