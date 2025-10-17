جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل والتعيينات ابرز البنود

Advertisement

تم التوافق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل حيث سيوضع جدول أعمالها الإثنين ومن المنتظر شمولها تعيينات في إدارة الموارد المائية وبعض التعيينات في وزارة الطاقة إضافة إلى تعيينات أخرى.وفرضت التطورات الجنوبية نفسها على لقاءات الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي في حيث شدّد وزير المال ياسين جابر على "ضرورة دعم لموقف بالزام اسرائيل بالتقييد بوقف النار ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان".وقال في اجتماع له في واشنطن مع مسؤولي في البيت الأبيض بحضور مساعد الأميركي لشؤون المنطقة وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة "ان لبنان التزم منذ الإعلان عن وقف اطلاق النار بكامل مندرجات القرار 1701 وبكل الموجبات المطلوبة، وان الجيش اللبناني ينتشر بشكل فعّال، لكن المطلوب هو بتقيّد الجهة الاخرى بوقف النار لأن من نتائج استمرارها أن تعيق عمل الجيش اللبناني وانتشاره في كامل المنطقة بشكل فعّال، مضيفاً أن هذا ليس رأي أو وجهة نظر، انما وثقته قوات الطوارىء الدولية اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب".وحضر ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، حول استقبال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الممثلة الجديدة لمفوضية لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ والتي قدّمت خلالها أوراق اعتمادها. وشكّل اللقاء فرصة للبحث في ملف النزوح السوري الى لبنان والجهود القائمة حاليا لتأمين عودة النازحين الى وفقاً للخطة التي أقرّتها الحكومة ، وبالتعاون مع المفوضية والمنظمة الدولية اللهجرة والتنسيق مع الدولة .