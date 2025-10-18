Advertisement

لبنان

مجموعة تبتز شركات الاغذية والمياه والافران: ادفعوا 200 ألف دولار

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-10-2025 | 01:15
افاد مصدرٌ استقصائي أنّ المجموعة نفسها التي قامت قبل أشهر بابتزاز شركات المتمّمات الغذائية، ونشرت عنها أخبارًا وتُهَمًا مفبركة ومدفوعة مسبقًا تتعلق بمنتجاتها وأدواتها، حتى وصلت إلى حدّ تحريك الوزارات والإدارات الرسمية ضدّ هذه الشركات من دون أن يُثبت وجود أي مخالفات لديها، تعود اليوم لتفتح جولة جديدة من الابتزاز.
وبحسب المصدر، فقد بدأت هذه المجموعة بإجراء اتصالات بعدد من الشركات اللبنانية العاملة في مجالات المواد الغذائية، والمياه، والمشروبات، وسائر الصناعات اللبنانية المعروفة، وصولاً إلى بعض الأفران، مطالبةً بمبالغ مالية تصل إلى نحو 200 ألف دولار، مقابل عدم التشهير بالمنتجات وعدم إثارة بلبلة إعلامية بشأنها.
إلا أنّ  النقابات والأجهزة الأمنية تحركت سريعًا، ما أدّى إلى إقفال عدد من الحسابات المستخدمة في عمليات الابتزاز، فيما يستمر العمل على تتبّع مصادر الاتصالات التي وردت إلى الشركات.
وختم المصدر محذّرًا الشركات من مغبة الوقوع في فخّ الابتزاز، داعيًا إيّاها إلى التبليغ الفوري عند التعرّض لأي محاولة مشابهة.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

