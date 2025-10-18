وزير" مش مصدّق يفل"

قال أحد الوزراء في الحكومة الحالية، في جلسة خاصة رداً على سؤال حول رغبته في البقاء في الحكومة الثانية من ، إنّه "مش مصدّق تخلص هالـ7 أشهر" ليعود إلى أعماله ويعاود حياته الطبيعية، معبّراً عن تعبه البالغ في الفترة الأخيرة.

