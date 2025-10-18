Advertisement

لبنان

وزير" مش مصدّق يفل"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-10-2025 | 02:15
قال أحد الوزراء في الحكومة الحالية، في جلسة خاصة رداً على سؤال حول رغبته في البقاء في الحكومة الثانية من العهد، إنّه "مش مصدّق تخلص هالـ7 أشهر" ليعود إلى أعماله ويعاود حياته الطبيعية، معبّراً عن تعبه البالغ في الفترة الأخيرة.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

العهد

"خاص لبنان24"

