لبنان
بالصور: مجهولون يطلقون النار فجرا باتجاه محلين في التبانة.. والأسباب مجهولة!
Lebanon 24
18-10-2025
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية فجر اليوم السبت على إطلاق النار باتجاه محلَّين لبيع الهواتف الخلوية في منطقة
التبانة
ـ
طرابلس
ما أدى إلى أضرار مادية فقط، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وأفادت مصادر ميدانية أن المحلّ الأول يقع في
شارع سوريا
ويعود للمدعو (ع.ح)، فيما يقع الثاني في ساحة
الأسمر
ويعود للمدعو (ح.ح).
في وقتٍ لم تُعرف بعد خلفيات وأسباب إطلاق النار.
