لبنان

القصيفي غادر الى المغرب

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:02
Doc-P-1430956-638963822614670509.png
Doc-P-1430956-638963822614670509.png photos 0
غادر الأمين المساعد لاتحاد الصحافيين العرب، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إلى المملكة المغربية، للمشاركة في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الذي يعقد في مدينة العيون ويستضيفه المجلس الوطني للصحافة بالمغرب .
وستكون للنقيب القصيفي مداخلة في إحدى حلقات " اللقاء العربي حول السيادة الاعلامية:دفاعا عن العقل والوعي في مواجهة التضليل" والتي بعنوان:" تطوير معايير الجودة والحرية في الاعلام العربي".
