لبنان

الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا بيروت إلى روما

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:05
Doc-P-1430957-638963823600563277.jpg
Doc-P-1430957-638963823600563277.jpg photos 0
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون مطار رفيق الحريري الدولي قبل ظهر اليوم إلى روما للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام قبل ظهر غد في حاضرة الفاتيكان لإعلان  الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان قديساً . وسيترأس القداس الاحتفالي ، البابا لاوُن الاول يعاونه بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان. 
يذكر ان  الطوباوي المطران مالويان ينتمي إلى الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية.
