لبنان

ملايين فُرضت على القذافي ورياض سلامة.. ماذا نعرف عن "الكفالة المالية"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:15
مع صدور قرار القضاء اللبناني باخلاء سبيل هانبيال القذافي لقاء كفالة ماليّة قيمتها 11 مليون دولار، وقبل ذلك إلزام حاكم مصرف لبنان السَّابق رياض سلامة دفع 14 مليون دولار لإخلاء سبيله، اتجهت الأنظار إلى مصير تلك الكفالات المالية التي يصل مجموعها إلى 25 مليون دولار، علماً أن فريق الدفاع عن القذافي يتحدّث عن عدم قدرته على الدفع.
مصادر حقوقية قالت لـ"لبنان24" إنه أعيدت خلال الفترة الأخيرة عملية دفع الكفالات بموجب "الشيكات"، في حين أنه يمكن دفعها بـ"الكاش" أيضاً، وأضافت: "سواء أكان الدفع بواسطة شيك أو أموال نقدية، فإن تسليم المدفوعات يكون في قلم المحكمة التي أصدرت القرار، على أن يتم وضعها (الشيك أو الأموال) ضمن صندوق حديدي مُقفل موجود هناك".
 

تقول المصادر إنّ الكفالة تنقسم إلى جزئين، الأول يكون "ضمانة حق شخصي" والثاني "حق عام"، مشيرة إلى أنَّ الجهة المُدعية تأخذ جزءاً من الكفالة فيما الدولة تقبض الجزء الآخر منها. 
 

وذكرت المصادر أنه في قضية القذافي، فإن الجهة الأساسية المُدّعية هي عائلة الإمام المُغيب السيد موسى الصدر فيما يمكن أن تكون هناك أطراف أخرى قد شاركت بالإدعاء، وأضافت: "بحسب نص القرار القضائي، فإن الجهة أو الجهات المُدعية تُمنح جزءاً من الكفالة".
 

مع هذا، تُوضح المصادر أيضاً أن الكفالة لا تُصرف ولا تُمس قبيل انتهاء المحاكمات، وفي حال صدور حكم براءة بحق الشخص الذي دفع الكفالة، فإنّ بإمكانه استرداد قيمة الكفالة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

