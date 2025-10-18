26
لبنان
في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة
18-10-2025
06:08
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط رذاذ متفرق كما تنشط الرياح خلال الليل خاصة شمال البلاد.
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الاثنين حيث يتحول إلى متقلب مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في
بيروت
بين 21 و29، في
طرابلس
بين 20 و28 درجة وفي
زحلة
بين 13 و27 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بيما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط رذاذ متفرق كما تنشط الرياح خلال الليل خاصة شمال البلاد.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا مع احتمال أمطار متفرقة تشتد مساء يرافقها برق ورعد خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح لتصل 60 كلم /س فيرتفع موج البحر.
الثلاثاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى الجبال، تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة وارتفاع بموج البحر، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء
من بعد
الظهر ويتحول الى غائم جزئيا.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 10 الى 25 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.
- الضغط الجوي: 1021 HPA أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,44 ساعة غروب الشمس: 18,02
