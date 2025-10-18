في هذا اليوم... أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط رذاذ متفرق كما تنشط الرياح خلال الليل خاصة شمال البلاد.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر حتى يوم الاثنين حيث يتحول إلى متقلب مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بين 21 و29، في بين 20 و28 درجة وفي بين 13 و27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بيما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل مع احتمال تساقط رذاذ متفرق كما تنشط الرياح خلال الليل خاصة شمال البلاد.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا مع احتمال أمطار متفرقة تشتد مساء يرافقها برق ورعد خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح لتصل 60 كلم /س فيرتفع موج البحر.