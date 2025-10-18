Advertisement

لبنان

زيارة رسمية للواء شقير إلى الفاتيكان وإيطاليا لبحث التعاون الأمني

Lebanon 24
18-10-2025 | 07:46
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
إستقبل قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر في حاضرة الفاتيكان المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الذي يزور إيطاليا في زيارة رسمية.
كما التقى اللواء شقير كلاً من مدير المخابرات في الفاتيكان ومدير المخابرات الإيطالية حيث تم التطرق إلى العلاقات الأمنية الثنائية بين الأجهزة الأمنية في البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.
