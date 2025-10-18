Advertisement

لبنان

إلى المستفيدين من برنامج "أمان".. اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
18-10-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1431035-638963969905406714.jpg
Doc-P-1431035-638963969905406714.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا بزيارات ميدانية للأسر المستفيدة من برنامج "أمان" والأسر الأكثر فقرًا، ضمن عملية إعادة التحقق (Recertification) للتأكّد من أن المساعدات النقدية تصل إلى من يستحقّها فعلاً، ومن دقّة المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
Advertisement
وبحسب بيان للوزارة، تُجرى هذه الزيارات بناءً على موعد مسبق واتفاق مع الأسرة، ويُعرّف العاملون الاجتماعيون عن أنفسهم بواسطة بطاقات تعريف رسمية صادرة عن الوزارة.
وأكد البيان أن "هذه الزيارات مجانية بالكامل، وهي جزء من عمل الدولة لضمان الشفافية وعدالة توزيع الدعم. ولا يحق لأي شخص أن يطلب من المواطنين أي بدل مالي أو وعود ببطاقات أو مساعدات".
وحذرت الوزارة من أي جهة تنتحل صفتها، داعية  المواطنين الى "التأكد من هوية الزائرين والإبلاغ عن أي تصرّف مشبوه". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بيان بشأن المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج "أمان"
lebanon 24
18/10/2025 21:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "الشؤون" للمستفيدين من برنامج "أمان".. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
18/10/2025 21:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد.. إعلان هام للمستفيدين من برنامج "أمان"
lebanon 24
18/10/2025 21:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الشؤون الاجتماعية: بدء تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر آب اليوم
lebanon 24
18/10/2025 21:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

الوكالة الوطنية

وزارة الشؤون

بواس

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2025-10-18
13:02 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
13:00 | 2025-10-18
12:43 | 2025-10-18
12:31 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24