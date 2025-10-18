في الجنوب العثور على جهاز عليه كتابات عبريّة.. ماذا في المعلومات الأوليّة؟ (صورة)

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جسم معدنيّ عليه كتابات عبرية، في بلدة تولين في الجنوب، يُشبه أجهزة كانت القوات قد أعلنت سابقاً عن العثور عليها خلال الحرب مع في حزيران الماضي.

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنّه يجري فحص الجهاز من قبل القوى الأمنيّة للتأكد من طبيعته ومصدره.

ورجّحت المعلومات أنّ يكون الجهاز يُستخدم لأغراض تجسسية.