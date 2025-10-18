Advertisement

لبنان

في الجنوب العثور على جهاز عليه كتابات عبريّة.. ماذا في المعلومات الأوليّة؟ (صورة)

Lebanon 24
18-10-2025 | 08:25
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جسم معدنيّ عليه كتابات عبرية، في بلدة تولين في الجنوب، يُشبه أجهزة كانت القوات الإيرانية قد أعلنت سابقاً عن العثور عليها خلال الحرب مع إسرائيل في حزيران الماضي.
وأشارت المعلومات إلى أنّه يجري فحص الجهاز من قبل القوى الأمنيّة للتأكد من طبيعته ومصدره.
 
 
ورجّحت المعلومات أنّ يكون الجهاز يُستخدم لأغراض تجسسية.
 
 
 
