لبنان

غارة على الجنوب... وصورة تُظهر ما استهدفته إسرائيل

Lebanon 24
18-10-2025 | 08:52
استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، آلية في بلدة دير كيفا، في جنوب لبنان.
وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة عن إستشهاد شخص في الغارة.
 
 
وعلم "لبنان 24"، أنّ الشهيد هو أحمد بعلبكي.
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24