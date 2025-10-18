أدرعي ينشر فيديو لعملية في لبنان.. استهداف وقصف!

نشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "آكس"، يظهر ما زعم أنه عملية نفذها الجيش الإسرائيلي للقضاء على عنصر من " " في بلدة كفردونين - .

وزعم أدرعي أن العنصر "حاول إعادة إعمار بنى تحتية أمنية للحزب في جنوب وذلك من خلال آلة هندسية".