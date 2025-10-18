Advertisement

لبنان

أدرعي ينشر فيديو لعملية في لبنان.. استهداف وقصف!

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:31
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "آكس"، يظهر ما زعم أنه عملية نفذها الجيش الإسرائيلي للقضاء على عنصر من "حزب الله" في بلدة كفردونين - جنوب لبنان.
 
 
وزعم أدرعي أن العنصر "حاول إعادة إعمار بنى تحتية أمنية للحزب في جنوب لبنان وذلك من خلال آلة هندسية".
 
 
 
