Advertisement

لبنان

عملية أمنية في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:43
A-
A+
Doc-P-1431124-638964136535339320.png
Doc-P-1431124-638964136535339320.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" بأن قوة من استقصاء جبل لبنان نفذت، مساء اليوم السبت، وبمؤازرة من الجيش، عمليات دهم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
 
 
وذكرت المصادر أن المداهمات طالت "تجار المخدرات"، وقد تمت مصادرة كمية كبيرة من الممنوعات والأسلحة، فيما تم توقيف مطلوب من آل الأتات.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
19/10/2025 10:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات أمنية للجيش في البقاع.. ماذا ضبط هناك؟
lebanon 24
19/10/2025 10:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية للجيش في الضاحية.. والهدف عصابة خطيرة
lebanon 24
19/10/2025 10:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
lebanon 24
19/10/2025 10:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل لبنان

لبنان24

بيروت

بيرة

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-19
03:28 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
03:15 | 2025-10-19
03:10 | 2025-10-19
03:08 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24