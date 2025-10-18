25
لبنان
عملية أمنية في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
18-10-2025
|
12:43
A-
A+
أفادت معلومات "
لبنان24
" بأن قوة من استقصاء
جبل لبنان
نفذت، مساء اليوم السبت، وبمؤازرة من الجيش، عمليات دهم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وذكرت المصادر أن المداهمات طالت "تجار المخدرات"، وقد تمت مصادرة كمية كبيرة من الممنوعات والأسلحة، فيما تم توقيف مطلوب من آل الأتات.
