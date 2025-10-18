Advertisement

لبنان

سوريا: نريد تصحيح العلاقة مع لبنان

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:00
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ابتعاد بلاده عن سياسة المحاور أو العداء مع أي دولة.
وشدد خلال مقابلة تلفزيونية، على رغبة دمشق في تصحيح العلاقة بين سوريا ولبنان، موضحًا وجود إرث لا تعد سوريا جزءًا منه ولا تتحمّل مسؤوليته.

واعتبر أن نظام الأسد أوصل إلى لبنان وشعبه صورةً سيئة لا تعبّر عن الحضارة السورية.

وأوضح أن ملف اللاجئين السوريين في لبنان شكّل ضغطًا على الدولة اللبنانية وسوريا في الوقت نفسه.

كما تعهد بضمان عودة كريمة للاجئين السوريين في لبنان.

وكشف أن ملف المعتقلين السوريين تصدّر أولوياته خلال زيارته إلى لبنان.
