سوريا: نريد تصحيح العلاقة مع لبنان

Advertisement

أكد ، ، ابتعاد بلاده عن سياسة المحاور أو العداء مع .وشدد خلال مقابلة تلفزيونية، على رغبة في تصحيح العلاقة بين ولبنان، موضحًا وجود إرث لا تعد سوريا جزءًا منه ولا تتحمّل مسؤوليته.واعتبر أن نظام أوصل إلى وشعبه صورةً سيئة لا تعبّر عن الحضارة .وأوضح أن ملف اللاجئين السوريين في لبنان شكّل ضغطًا على وسوريا في الوقت نفسه.كما تعهد بضمان عودة كريمة للاجئين السوريين في لبنان.وكشف أن ملف المعتقلين السوريين تصدّر أولوياته خلال زيارته إلى لبنان.