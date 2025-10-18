يزبك من شيكاغو: كل سرديات حزب الله للاحتفاظ بالسلاح سقطت

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أن "كل سرديات للاحتفاظ بالسلاح سقطت وإنجازاته الوحيدة هي تدمير الدولة".

Advertisement



وخلال لقاء مع في شيكاغو، في إطار جولة على عدد من الولايات الاميركية، شدّد على أن "المدخل الاول والأفعل للتغيير يكمن في التسجيل وفي كثافة الاقتراع"، داعيا الى "عدم التوقف عند التشوهات التي يحاول ابقاءها وفرضها على الحالي".