لبنان

يزبك من شيكاغو: كل سرديات حزب الله للاحتفاظ بالسلاح سقطت

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:47
رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك أن "كل سرديات حزب الله للاحتفاظ بالسلاح سقطت وإنجازاته الوحيدة هي تدمير الدولة".
وخلال لقاء مع الجالية اللبنانية في شيكاغو، في إطار جولة على عدد من الولايات الاميركية، شدّد على أن "المدخل الاول والأفعل للتغيير يكمن في التسجيل وفي كثافة الاقتراع"، داعيا الى "عدم التوقف عند التشوهات التي يحاول الثنائي ابقاءها وفرضها على قانون الانتخابات الحالي".


ولفت إلى أن "الفرصة المتاحة لإنقاذ لبنان تضيق وعلى رئيس الجمهورية الإعتداد بمجموع اللبنانيين المؤيدين والتواقين لقيام الدولة لا الخشية من الظاهرة غير الشرعية الاقلوية التي يمثلها حزب الله".
